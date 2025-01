Thesocialpost.it - Claudio Borghi, la gaffe sui social del senatore leghista: scambia Antonio Conte per Giuseppe

Leggi su Thesocialpost.it

Ildella Lega,, si rende protagonista di un curioso equivoco sui. In un post pubblicato su X,ha criticato il leader del Movimento 5 Stelle,, ma ha erroneamente condiviso un video che in realtà riguardava l’allenatore del Napoli,.Leggi anche: David Parenzo condannato per diffamazione nei confronti di un ristoratore: dovrà risarcirloIl video del tecnicoto per il leader politicoIlaveva ripreso un articolo che descriveva il discorso, al megafono, del tecnico del Napoli rivolto ai tifosi accorsi all’aeroporto di Capodichino per celebrare la vittoria contro l’Atalanta. Convinto che il video riguardasseha pubblicato il post con toni critici, generando confusione tra gli utenti.Io quando penso che la volta che c'era l'occasione d'oro di fare un governo rivoluzionario i 5 stelle come premier ci portarono costui.