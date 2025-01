Liberoquotidiano.it - "Che magnifica impresa": nella nuova puntata l'avventurosa storia dell'energia in Italia

Chi ha "acceso" il futuro in? A "Che", il programma Rai Cultura con Mario Sechi, in onda martedì 21 gennaio alle 21.10 in prima visione su Rai, si ripercorre l'in, cominciata a Milano nel 1883 con l'illuminazione elettricaa Scala grazie alla prima centrale termoelettrica'Europa continentale, progettata dall'ingegnere milanese Giuseppe Colombo. Un'avventura che, tra ricerche, intuizioni e scoperte, prosegue lungo i primi decenni del '900 con la costruzione dei bacini idroelettrici di Paderno d'Adda, la nascita'Agip, fino ad arrivare al secondo dopoguerra segnato dalla straordinaria capacità operativa e strategica del fondatore'Eni, Enrico Mattei. Ma oltre che al passato si guarderà anche al futuro, spinti dal vento del primo parco eolico offshore del Mediterraneo realizzato nel golfo di Taranto.