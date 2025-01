Lanazione.it - Cavaciocchi all’ultimo tuffo. Il Figline completa la rimonta

2 FULGENS FOLIGNO 1: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Borghi (45’), Zellini, Aprili (67’ Dama), Gozzerini (60’ Ciravegna), Torrini, Bruni (80’ Noferi). All.: Brachi. FULGENS FOLIGNO: Tognetti, Zichella, Cesaretti (82’ Nuti), Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi (89’ Pupo Posada), Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini (80’ Di Cato). All.: Manni. Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria. Marcatori: 7’ Panaioli, 9’ Bruni, 89’. Note: spettatori 400. Angoli: 3-3. Ammoniti: Panaioli, Torrini, Tomassini, Simonti, Dama, Khribech.– E’ unche al "Del Buffa" torna a fare festa con una vittoria conquistata con il cuore e tanta grinta, superando un’ avversaria che abita nei piani alta della classifica. Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi da entrambe, con un Bruni e Zellini in evidenza, nella ripresa con gli inserimenti di Dama,e Noferi, la squadra di Brachi ha costruito anche se in extremis il suo successo importante in chiave salvezza.