Calcio a 5 Serie C1 e C2 2024 2025 risultati e marcatori della 15^ giornata

In C1 il Cerreto d’Esi vince il derby contro il Pietralacroce e rilancia le ambizioni play-off. In C2 vincono Castelbellino, Città di Ostra, Verbena, San Biagio, Avenale e Osimo Five. Alla Real Fabriano il derby contro l’Uroboro VALLESINA, 20 gennaio– Un altro fine settimana di futsal regionale è andato in archivio. Tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, infatti, si sono giocate le gare15^di campionato inC1 e C2. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.C1InC1, è stata ladel Cerreto d’Esi. I violanero di Michele Ristè, infatti, hanno vinto 3-0 contro il Pietralacroce (foto di copertina) grazie alla doppietta di Da Silva e dal gol di Boscaino: i cerretani arrivano ora a -2 dai play-off, con i dorici sempre quarti. Perde, ma a testa altissima, il Chiaravalle, sconfitto per 3-5 dalla Fermana nonostante i gol di Amadei, Viola e Placido.