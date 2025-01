Quotidiano.net - Boom dell'e-commerce in Italia: quali sono i prodotti più cercati

Roma, 20 gennaio 2025 – Continua la corsa del mercato digitaleno, trainato dalla crescente attenzione dei consumatori al risparmio e alla comparazione dei prezzi. Un dato su tutti: le ricerche onlineaumentate del +9,9% rispetto al 2023. È quanto emerge da un’indagine appena rilasciata dal noto portale Trovaprezzi.it, specializzato nella comparazione dei prezzi online: lo studio traccia una panoramicae tendenze emerse nel settore’e-no nel corso del 2024. In dodici mesi, infatti, le ricerche effettuate tramite Trovaprezzi.it hanno raggiunto quota 252 milioni, 22 in più rispetto al 2023. Il dato testimonia un incremento costantea fiducia verso l’acquisto online, con un focus sempre maggiore sulla convenienza economica. L’indagine contiene anche la ‘top ten’ 2024 deipiù rionline, i cui numeriparticolarmente interessanti per comprendere e interpretare gli attuali trend di consumo.