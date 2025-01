Sport.quotidiano.net - Basket - "B" maschile interregionale. Bcl ko a Quarrata, occasione fallita

C. LEONARDO 96BCL 83 CONSORZIO LEONARDO: Angelucci 12, Artioli 6, Balducci 5, Molteni 10, Diks, Regoli 14, Antonini 20, Tiberti 29. All.: Tonfoni.BALL CLUB LUCCA: Landucci 7, Lippi 11, Dubois 13, Barsanti, Simonetti 15, Tempestini 2, Del Debbio 16, Vignali 5, Trentin 14. All.: Olivieri.Arbitri: Barbarulo di Firenze e Delliallisi di Livorno.Note: parziali 20-22, 47-36, 67-62.- Cade in trasferta Bcl. Non accadeva dal 27 ottobre 2024. I pistoiesi ribaltano anche la differenza canestri dell’andata, ma, a tre giornate dalla fine della regular season, i biancorossi entreranno, comunque, nella prime sei per i play-off in "Gold". Manca solo la conferma matematica. Bisognerà verificare in quale posizione, visto che Empoli (avversario di domenica prossima), Costone Siena e la stessa Mens Sana (che ha vinto il derby stracittadino con la Virtus) non mollano.