Australian Open 2025 | tutto facile per Swiatek Keys stende Rybakina

Si completa il quadro dei quarti di finale deglial femminile. Dopo le vittorie di ieri di Sabalenka, Gauff, Pavlyuchenkova e Badosa, le raggiungono tra le migliori otto anche Elina Svitolina, Madison, Igae Emma Navarro.per, che ha impiegato 59 minuti per sbrigare la pratica Eva Lys. La polacca ha concesso soltanto un game alla lucky looser tedesca, chiudendo con un eloquente 6-0 6-1. Gara senza storia come dimostra il punteggio, con la numero due del mondo che procede spedita verso i quarti di finale. Per la teutonica classe 2002 rimane comunque un ottimo torneo, il migliore della carriera a livello slam, e che le permetterà di entrare tra le prime 100 del ranking dal prossimo lunedì.L’avversaria disarà Emma Navarro. La statunitense ha vinto la battaglia di due ore e quaranta minuti contro Daria Kasatkina, trionfando in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-5.