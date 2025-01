Juventusnews24.com - Araujo Juventus, il difensore è sempre più lontano: il Barcellona ha convinto così l’uruguaiano. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ilhailuruguaiano a restare in Catalogna.Secondo quanto riportato da La Repubblica, laavrebbe tentato più volte di convincere Ronalda trasferirsi a gennaio in prestito, ma senza riuscirci. Infatti, sarebbepiùdal possibile trasferimento in bianconero e il motivo è legato alla decisione deldi non privarsi deluruguaiano, convincendolo a restare in Catalogna con la prospettiva di tornare ad essere titolare dopo l’infortunio.Leggi sunews24.com