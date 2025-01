Al via in India la produzione del nuovo SUV Kia Syros

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Kiaha avviato ladi, un SUV versatile, pensato specificamente per le esigenze del mercatono. Presentato ufficialmente nel dicembre 2024,stabilisce nuovi standard nel segmento dei SUV in termini di design, tecnologia e spazio. Kia ha tenuto una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di Anantapur, Andhra Pradesh, in, per celebrare l’avvio delladi, sull’onda del notevole entusiasmo suscitato dalla world premiere del dicembre scorso. All’evento hanno partecipato dirigenti e dipendenti di Kia, tra cui Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation, e Gwanggu Lee, Managing Director di Kia. IlSUV ha già raccolto 10.258 pre-ordini, a conferma del notevole potenziale disul mercatono.a cinque posti è stato progettato e realizzato a seguito di un’approfondita analisi delle tendenze del mercato in, in modo da poter soddisfare pienamente le esigenze e le richieste dei consumatori del subcontinente.