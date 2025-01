Juventusnews24.com - Tomori Juventus, non ci sono passi in avanti. Nessun accordo per il difensore: ora si valuta un’alternativa

Come spiegato da Matteo Moretto, il calciomercato Juventus non ha ancora raggiunto un accordo per l'acquisto di Fikayo Tomori. Piace il difensore del Milan, ma al momento non si registrano passi in avanti in questo affare. Ecco quindi che il club bianconero valuta anche le possibili alternative: tra queste Lloyd Kelly, per cui il Newcastle ha però rifiutato la possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore partirà solo a titolo definitivo e ha un costo di 15 milioni di euro.