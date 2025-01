Oasport.it - Sci di fondo, assolo di Frida Karlsson nella 20 km tc mass start di Les Rousses

Doppietta svedese20 km femminile in tecnica classica con partenza in linea di Les, in Francia, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di: vittoria didavanti alla connazionale Ebba Andeon, mentre completa il podio l’austriaca Teresa Stadlober. L’Italia ha deciso di saltare questa tappa ed è in raduno per preparare i prossimi appuntamenti.Dominio assoluto della svedese, che arriva in solitaria al traguardo, chiudendo con il tempo di 55’29?1, rifilando alla connazionale Ebba Andeon un distacco di 1’29?9, mentre sale sul gradino più basso del podio l’austriaca Teresa Stadlober, terza a 1’41?3.Oltre i 2? di ritardo per tutte le altre contendenti: quarta la norvegese Astrid Oeyre Slind a 2’07?4, quinta la tedesca Katharina Hennig a 2’21?0, che brucia sul traguardo la finlandese Kerttu Niskanen, sesta a 2’21?6.