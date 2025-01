Romadailynews.it - Roma: in 13mila alla Corsa di Miguel, Gualtieri “citta’ si batte con forza contro ogni razzismo e discriminazione”

Il sindaco di, Roberto, ha dato il via oggi26esima edizione delledi, al Foro Italico. “E’ unadei record, siamo tantissimi; questa manifestazione c’e’ da tanti anni per ricordaree i desaparecidos, e l’esigenza di non accettare nessuna forma di revisionismo nei confronti di quei criminil’umanita’”, ha dettopartenza anche Rigivan Ganeshamoorthy (detto Rigi), l’atletano oro nel disco alle Paralimpiadi di Parigi. “Evviva, evviva la pace, la democrazia e i diritti – ha aggiunto il sindaco – Questa e’ unache include e che fa vedere la bellezza di. La nostrasiconed e’ bello che questatenga questa bandiera alta assieme a tante altre, per una societa’ piu’ bella e piu’ giusta”.