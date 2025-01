Sport.quotidiano.net - Prato, ritorno al successo: stesa la Sammaurese

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 19 gennaio 2025 - Iltorna al. Dopo due sconfitte consecutive, i biancazzurri si impongono 2-0 ai danni dellanel match valido per la ventesima giornata del girone D di serie D. Le reti nella ripresa: a sbloccare il punteggio al Lungobisenzio è Cozzari, su assist di Alessio Rossi, mentre è l'autorete di Morri a chiudere i giochi. Con questa affermazione la compagine di mister Marco Mariotti sale a quota 25 punti in classifica. La cronaca Mariotti recupera Preci e Girgi, torna a schierare dal 1' Galliani e consegna subito una maglia da titolare a Mazza. L'inizio di gara vede unaparticolarmente intraprendente: al 5' la difesa di casa si salva in qualche modo sulla percussione di Nisi. I minuti scorrono via senza particolari sussulti e con un gioco piuttosto spezzettato.