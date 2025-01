Anteprima24.it - Papa Francesco benedice e firma la maglia dell’Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutila. Incontro in Vaticano per il Santo Padre con il parroco di Taurasi, Don Alfonso Moriano, e il consigliere comunale di Venticano, Andrea Ziccardi. “Un segno di speranza per i Lupi e l’Irpinia. Oggi celebriamo non solo la vittoria sul campo contro la Cavese (2-1), ma anche un evento straordinario che resterà nella storia dell’US Avellino. Qualche giorno fa, durante un incontro in Vaticano,hato e benedetto labiancoverde grazie a Don Alfonso Moriano, parroco di Taurasi, e Andrea Ziccardi, consigliere comunale di Venticano, che hanno portato il simbolo dei Lupi al Santo Padre. – si legge nella nota del club biancoverde – L’incontro ha riportato alla memoria il legame speciale con l’argentino Ramon Diaz, simboloin Serie A, sottolineando l’universalità dei valori dello sport e della nostra, che rappresenta il verde dell’Irpinia e la speranza.