Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juventus Women: Boattin non si adatta al nuovo ruolo, ingenuità Thomas VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.Peyraud-Magnin 6.5 – Un paio di interventi reattivi nel primo tempo, può poco sui golLenzini 5,5 – Male tutto il reparto, lei non si salva Kullberg 5 – Perde di vista Dragoni che la infila alla prima disattenzione. Questa volta più a spasso che in marcatura aggressiva4.5 – Saltata in quasi tutti i modi da Corelli prima e da Glionna poi. In difficoltà in quelBergamaschi 4.5 – Chiare le responsabilità sul gol di Dragoni. Altrettanto chiara l’insufficienza. Dal 46? Beccari 4.5 – Sbaglia tantissimo e commette l’del fallo da rigoreSchatzer 5.