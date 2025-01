Serieanews.com - Napoli in orbita, tifosi in visibilio. E Politano li fa volare con un meme “sbagliato”

Ilvince a Bergamo e sogna lo scudetto! Con un gol die undivertente, la festa esplode a. Scopri tutto sulla vittoria azzurra e le reazioni socialIlvola con Matteo(AnsaFoto) – serieanews.comChe partita! Ilè riuscito a strappare una vittoria fondamentale a Bergamo, battendo l’Atalanta 3-2 in un match al cardiopalma che ha fatto esplodere la festa nel cuore della città partenopea. Con questa vittoria, gli azzurri si portano a +6 sulla Dea in classifica, una distanza che potrebbe rivelarsi decisiva nel corso di questa stagione. Ma mentre isognano lo scudetto, l’ombra dell’Inter, che insegue a -6 con due partite da recuperare, non è mai troppo lontana.A fine partita, Antonio Conte non ha trattenuto l’emozione: un urlo liberatorio che ha riassunto tutta la tensione accumulata durante la partita.