Mondiali Divisione I di Hockey su Ghiaccio Italia Maschile Under 20 splendida | è bronzo

Tallin – Medaglia di, per il terzo anno consecutivo, per la Nazionalena U20 al MondialeI Gruppo B. Gli Azzurrini in quel di Tallinn, capitale estone, chiudono la rassegna iridata con tre vittorie e due sconfitte, riuscendo a difendere il terzo posto nell’ultimo e decisivo scontro con i padroni di casa dell’Estonia. Ad aggiudicarsi la promozione in Gruppo A è l’Ucraina, che chiude a punteggio pieno, mentre la Corea del Sud scivola in seconda. L’anno prossimo in Gruppo B, insieme ad, Giappone, Estonia e Polonia, ci saranno l’Ungheria, retrocessa dal Gruppo A, e la Lituania, promossa dalla seconda.Per i ragazzi di coach John Parco un Mondiale partito all’insegna del sorriso: esordio con vittoria per 7 a 4 contro la Polonia, poi il 3 a 1 ai danni della Corea del Sud.