Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten 3-6, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: i britannici sono cinici e vincono il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gioco: scambio stretto tra Sara eentra a rete e colpisce, involontariamente,. Se la ridono tutti i giocatori in campo.40-15 Il lob dirimane corto e diventa un invito per.30-15si sposta sul dritto in risposta e gioca prima inside out e poi inside-in. Il secondo colpo però, direzionato verso, termina in rete.15-15 Volee bassa diprova a giocare un difficile strettino che rimane in rete.15-0 Termina larga la risposta di.Al servizio Sara1-1 Gioco: servizio ad uscire e volee.40-15 Ace, il quarto della coppia britannica.30-15non colpisce bene con il dritto dopo la volee di.15-15si sposta sul dritto ma colpisce male la palla e la spedisce sia lunga che larga.