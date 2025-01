Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2025 in DIRETTA: Nys trionfa, Van Aert neanche sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 La nostradella tappa delladeldifinisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.16.10 Si chiude ilquindi con Eli Iserbyt e Lars Van der Haar, il primo italiano è Gioele Bertolini che chiude 18º.16.09 Una bella soddisfazione per il campione europeo e belga che ha interpretato la gara tutta all’attacco e si è preso di forza questa vittoria. Vannon è stato brillante e non è riuscito a scappare via, ma è sempre stato a inseguire.16.07 PUÒ FESTEGGIARE THIBAU NYS! Vince lui e Vanè quarto dietro a Iserbyt e Van der Haar.16.06 Insiste Nys che ora vede il sogno della vittoria, vede il bersaglio grosso.16.05 Stringe i denti Vanche non dà la sensazione di essere brillantissimo.