Pronosticipremium.com - L’Inter tiene il passo, Lautaro e Dumfries per il 3-1: l’ex Esposito non basta all’Empoli

Leggi su Pronosticipremium.com

Manca solo il monday night targato Como-Udinese per chiudere una 21ª giornata che ha dato risposte importanti circa gli equilibri del campionato, dai big match per le zone alte alle sfide salvezza nei bassifondi. A chiudere il programma domenicale ci ha pensato un’Inter non tra le più belle e roboanti della stagione ma comunque efficace, capace di battere l’Empoli con un 3-1 essenziale per la classifica. Il Napoli non scappa nonostante il grande successo sul campo dell’Atalanta, con i nerazzurri a -3 dalla capolista ma con ancora la trasferta di Firenze da recuperare.A San Siro si è presentato un Empoli solido ed ordinato, determinato ad una partita di sostanza per cercare di portare a casa almeno un punto prezioso. Il canovaccio della gara è evidente fin da subito, conintenta a far girare palla in cerca del varco giusto e i toscani arroccati dietro nel più classico dei difesa e contropiede.