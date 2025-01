Inter-news.it - L’Empoli di D’Aversa punta su spazi intasati e baricentro basso

dista vivendo un campionato di buon livello, basandosi sulla solidità del suo blocco difensivo. In attacco poi Esposito è l’uomo che trova le giocate decisive.TATTICA – Il modulo di riferimento diè il 3-4-3, interpretato con un centrocampista nel ruolo di trequartista di sinistra sempre pronto ad aggiungersi alla linea mediana. La squadra tende a difendersi con un bloccoe compatto, indirizzando gli avversari sulle fasce e costringendoli ai cross. Lo sviluppo del gioco tuttavia non si basa solo su lanci lunghi, ma prevede un possesso corto tra i difensori per cercare. Tra i centrocampisti uno fa il riferimento davanti alla difesa, sia in impostazione che in fase difensiva. I toscani sanno in certi momenti pressare alto, avanzando con tutte le linee.