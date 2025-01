Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 19 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di192025. Ariete Arriva alla conclusione il Capricorno, il Sole svolta verso un segno molto amico, Acquario. Nel concreto, l'anno si rivela nella sua prima verità, come fa pensare Luna in opposizione dalla Bilancia. Immediato l'accento sui rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Siete molto agitati, ma se tenete duro vincerà la vostra verità alla fine. Le antipatie che provate nei confronti di qualcuno, devono restare nascoste. La fortuna è tutta nelle amicizie, maschili o femminili, vi ascoltano. Toro La stagione del Capricorno vi ha offerto molto, adesso però inizia un nuovo giro astrale che apre il Sole in Acquario, settore del vostro successo, che richiederà attenzione massima in ogni decisione che prenderete.