Sbircialanotizia.it - Israele-Hamas, da oggi la tregua: in giornata il primo scambio di ostaggi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Tre donne dovrebbero essere i primi rapiti a tornare a casa. Ma la tensione è altissima. Netanyahu avverte: "Pronti a tornare in guerra se l'intesa non viene rispettata" Scatta nella mattinata di, 19 gennaio, latranella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco temporaneo entrerà in vigore alle 8.30 .L'articolo, dala: inildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.