Indagare, cercare, vivere: "Meglio di niente"

Firenze, 19 gennaio 2025 - Dal portone di Palazzo Pitti il maresciallo Guarnaccia, quel giorno in borghese, vide in lontananza due specie di conigli che saltellavano con i piedi e le mani legati. Dietro di loro una ragazza si copriva il petto e avanzava a testa bassa. Con lo sguardo fiero e determinato, un bel signore guidava il gruppo e chiudeva la fila. Erano appena usciti dal giardino di Boboli. “Vidivì!”, disse a se stesso in dialetto il maresciallo capo della stazione dei Carabinieri di Palazzo Pitti. E vedendoli marciare verso l'ingresso del Palazzo si affrettò a rientrare in ufficio. Intuiva che sarebbero venuti aproprio lui. Sentì infatti bussare poco dopo. Chiese all'appuntato: “Vai ad aprire”. I conigli, la ragazza e l'uomo entrarono in ordine nella stanza. “Quei lacci industriosi alle caviglie e ai polsi richiedono una certa perizia”, esclamò Guarnaccia e aggiunse: “Direi che esprimono una certa professionalità.