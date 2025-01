Sport.quotidiano.net - Illusione Monza al Dall’Ara. Maldini colpisce subito. Poi c’è solo il Bologna

di Michael CuomoNon si può vincere sempre. Ma soprattutto non si poteva pensare di cancellare tutto con una vittoria. Quella del, la salvezza, resta impresa da fare indipendentemente da, che ha riportato i brianzoli sul binario di sempre in questa stagione: quello della sofferenza. Alle sconfitte stagionali ammontano a 12, ancora senza un divario netto, ma sempre con la costante di non riuscire a proteggere quanto di buono viene costruito. Esempio lampante, il vantaggio dipronti-via. Sembrava il preludio a un’altra giornata da ricordare a stretto giro di posta, sarebbe stata per iluna boccata d’ossigeno rigenerante. È finita invece che ilha vinto 3-1, rischiando anche di calare il poker nel finale, rendendo ancora più amaro il pomeriggio dei monzesi, che già avranno da digerire in più l’infortunio di Bondo, uscito malconcio al minuto 39 per raggiungere un’infermeria sovraffollata.