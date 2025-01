Lapresse.it - Gaza, Netanyahu avverte: “Tregua non inizia senza la lista degli ostaggi liberati”

È il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo tra il governo israeliano e Hamas sul cessate il fuoco ae sul rilascio. La, secondo quanto annunciato dal Qatar (che è stato Paese mediatore) èta questa mattina alle 8:30 locali, le 7:30 in Italia. Nel primo giorno didovrebbero essere rilasciati 3israeliani, tutte e tre donne, e 95 detenuti palestinesi. Il premier israeliano, però, ha detto che lanon inizierà se Israele non riceverà laprevista dagli accordi. Hamas ammette un ritardo dovuto a “motivi tecnici”. Hamas doveva fornire i nomialmeno 24 ore prima del loro rilascio, che sarebbe dovuto essere alle 16 ora locale di domenica, le 15 in Italia. IN AGGIORNAMENTOIsraele, recuperato corpo soldato ucciso anel 2014Israele ha dichiarato di aver recuperato i resti di un soldato ucciso nella guerra didel 2014, poche ore prima dell’inizio del cessate il fuoco e del rilascio