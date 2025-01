Nerdpool.it - Exoborne: annunciato un’imminente playtest

Sharkmob haper il suo tactical shooter a estrazione,, che offrirà ai giocatori di tutto il mondo l’opportunità esclusiva di esplorare Colton County, una regione devastata da forze naturali implacabili e scenario di combattimenti PvPvE intensi.Un’anteprima del mondo diIn questo titolo, i giocatori vestiranno i panni dei Reborn, sopravvissuti potenziati da Exo-Rig, strumenti avanzati di sopravvivenza e combattimento. Personalizzando equipaggiamento e strategia, i giocatori affronteranno rischi elevati per ottenere grandi ricompense, sfidando:Altri giocatori in combattimenti PvP.Fazioni ostili in guerra per le risorse.Forze della natura che trasformano l’ambiente in una minaccia costante.Con il nuovo trailer, Tar, il misterioso leader dei Reborn, invita i giocatori a unirsi alla lotta contro il Progetto Rebirth e a proteggere il futuro dell’umanità.