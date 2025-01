Liberoquotidiano.it - Dietro il ritorno di Prodi c'è già la sfida per il Quirinale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cosa bolle nel pentolone di Romano? Vuole fermare la cavalcata di Giorgia Meloni verso il 2032, ma questo è ovvio. C'è ben altro sul menù, è il pranzo di gala del, si preparano oggi i piatti da portare in tavola quando scadrà il settennato di Sergio Mattarella, il Presidente che concondivide la storia (quella a sinistra) della Balena Bianca e la lezione di Giuseppe Dossetti sull'impegno dei cattolici in politica. Impedire alla destra di eleggere il suo primo Presidente della Repubblica, questo è l'imperativo dell'operazione centrista. Siamo in un ciclo storico conservatore,sa che potrebbe essere lungo, dunque Palazzo Chigi in questo scenario non è la casella più importante, perché nell'esercizio quotidiano dei poteri, nei reali rapporti di forza, nel gioco d'interdizione, è il Colle a dominare.