Cuore e testa contro le Foxes Giussano, vittoria che dà ossigeno a Salerno Ponteggi

Tempo di lettura: 3 minutidi fondamentale importanza nella corsa salvezza per la’92, che batte 71-74 leal PalaSilvestri-Itsvil Arena e respira tantissimo in classifica. Le granatine staccano Selargius, koSanga, e salgono al settimo posto con 14 punti dopo 15 partite, in attesa del completamento della giornata della Techfind Serie A2 femminile.Gara equilibrata, non facile. Al pronti-viascatenate, 0-8 in partenza. Poi Oliveira ne indovina due di fila e riportasotto. Sono trascorsi due minuti e mezzo che annunciano una partita sul filo del rasoio praticamente sempre. Valerio firma il sorpasso 11-10 a 3’ dal primo intervallo, realizzando due giocate importanti grazie anche all’assist al bacio di Oliveira. Francesca Diotti non è d’accordo,prova a tenere ma la difesa granata è arcigna.