Castelli il piano ricostruzione | Flat tax per attirare i pensionati Così nasce la nuova Arquata

"Il 2025 sarà l’anno della". E’ la promessa del commissario Guido, appena riconfermato dal Governo a due anni dal primo incarico. Senatore, come ha accolto questa notizia? "Ringrazio il Governo e la premier Meloni in particolare. Sono stati due anni di grande impegno, con tutti i soggetti coinvolti, le quattro Regioni, i 138 Comuni, in quel modello di governance che ha mostrato efficienza e prodotto efficacia. Una fiducia rinnovata, a fronte dei risultati ottenuti e di quel cambio di passo che è stato riconosciuto in tutte le aree del cratere. C’è ancora molto da fare. La continuità deve aiutarci a proseguire speditamente, sia sul versante dellaprivata, sia su quello dellapubblica". A otto anni dal terremoto, a che punto è lanel Piceno? "Il cambio di passo è chiaro anche qui.