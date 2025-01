Calciomercato Inter rivoluzione estiva a centrocampo I nuovi obiettivi nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia riparte dopo il 2-2 casalingo con il Bologna, vero e proprio nuovo tabù della squadra nerazzurra, considerati i punti persi tra l’attuale e la stagione passata in entrambi gli scontri a San Siro. Simone Inzaghi è consapevole che la squadra non sia al momento al top della forma e le defezioni ancora presenti costringeranno la Beneamata a dare ancora di più per portare a casa la posta in palio nel prossimo impegno, sempre alla Scala del Calcio, l’Empoli per rimanere in scia al Napoli capoclassifica.Tempo di considerazioniSe l’viene tuttora considerata la squadra più forte del campionato italiano, le fortune della squadra scudettata sono dovute in gran parte a unstellare, uno dei migliori d’Europa e punto nevralgico del gioco nerazzurro. La cerniera Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan crea, rompe e decide il ritmo e la mancanza di un ingranaggio fa sì che l’si inceppi, anche perché le riserve non sono del tutto al livello dei direttiessati.