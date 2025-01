Juventusnews24.com - Allenamento Juve, subito al lavoro dopo il Milan. Testa alla Champions: su cosa ha lavorato Thiago Motta

Juventus alla vittoria contro il Milan: il report della seduta

Juventus alla vittoria contro il Milan. I bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida al Brugge di martedì, come spiegato dal club in un comunicato.

IL REPORT – Dopo il successo per 2-0 conquistato all'Allianz Stadium contro il Milan nella 21^ giornata di Serie A, per la Prima Squadra bianconera è già tempo di pensare alla prossima sfida – la gara di Champions League in programma martedì 21 gennaio alle ore 21:00 contro il Club Brugge, settima partita della prima fase prevista dal nuovo format della competizione europea.

I giocatori che hanno preso parte alla gara di ieri contro i rossoneri si sono allenati in palestra in mattinata al JTC, mentre gli altri in campo si sono concentrati soprattutto sul possesso e sull'aspetto atletico.