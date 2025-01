Movieplayer.it - A Complete Unknown, recensione: l'enigma di Bob Dylan e un biopic dalle illusorie (e meravigliose) risposte

La lotta contro i poteri forti (oggi ancor più necessaria), la chitarra di Woody Guthrie, l'inafferrabilità e la musica: James Mangold dirige Timothée Chalamet in un film dai forti riverberi politici e artistici. In sala dal 23 gennaio. Il Greenwich Village di New York City dei liberi pensatori, e poi le chitarre, i viaggi e i fuorilegge.menzogne ai fatti, tra la poesia e la musica strimpellata, cantando storie come fosse Omero o Shakespeare. C'è una frase di George Bernard Shaw, morto tredici anni prima dell'album capolavoro The Freewheelin', che sembra cucita addosso a Robert Allen Zimmerman: "Non cercare te stesso, ma crea te stesso". Una frase ripresa anche nello splendido Rolling Thunder Revue di Martin Scorsese, e concettualmente rivista da James Mangold in Ache definiremmo classico nella struttura, eppure capace di immortale .