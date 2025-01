Ilgiorno.it - Vismara, incubo finito. Esultano i sindacati: "Svolta per il territorio"

L’, i 162 dipendenti rimasti alladi Casatenovo non verranno licenziati. Lo garantiscono i vertici della valtellinese Pini, che nei giorni scorsi hanno rilevato all’asta, per meno di 10 milioni di euro, lo storico marchio fondato nel 1898, che rischiava di scomparire insieme a quanti lavorano nello stabilimento di Cascina Sant’Anna, a causa della difficile situazione economica degli emiliani della Ferrarini che avevano rilevato l’antico salumificio nel 2000 e dei tre concordati preventivi affrontati. "Unanon solo per l’azienda, ma per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori con le loro famiglie e per ilche questa realtà economica rappresenta – tirano un sospiro si sollievo Stefano Bosisio della Fail Cisl, Michele Magni della Flai Cgil e Paolo Castiglioni della Uila Uil -.