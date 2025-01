Thesocialpost.it - Via libera del governo israeliano all’intesa per il cessate il fuoco: interni dell’accordo con Hamas

Ilha approvato l’intesa per ilile il rilascio degli ostaggi con. Lo ha dichiarato l’ufficio del primo ministropoco dopo la mezzanotte di venerdì 17 gennaio, al termine di quasi sei ore di discussione. L’accordo entrerà in vigore il 19 gennaio. Ben 33 ostaggi detenuti daa Gaza saranno rilasciati nella prima fase, mentre Israele libererà centinaia di prigionieri palestinesi a partire da domenica. La prima fase durerà 42 giorni, come stabilito dai mediatori Qatar e Stati Uniti insieme alle parti coinvolte.Chi ha votato a favore e chi noSecondo quanto riportato dai media ebraici, 24 ministri hanno votato a favore e otto contro. Ora la parte che si opponevapotrà presentare una petizione all’Alta Corte di Giustizia, anche se è improbabile che la stessa Corte intervenga.