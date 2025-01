Quotidiano.net - Uno a quarantotto. Le vite sulla bilancia e la spirale dell’odio

Leggi su Quotidiano.net

palestinesi per ogni israeliano. Uno più, uno meno. Vivi o morti, comunque numeri, scritti nero su bianco a sancire uno squilibrio tra gli uni e gli altri. Due popoli, due bandiere, due destini.con un peso specifico diverso. Materiale infiammabile in una terra che non ricorda più né il primo peccato né la prima pietra. Tutti i principali analisti vedono nei dettagli non ancora definiti, nei contenuti vaghi delle fasi due e tre, le fragilità dell’accordo per la tregua a Gaza. Vero, nel breve e medio termine. Eppure, è nel lungo periodo che vanno scovati i fantasmi. E sono i dettagli già definiti le micce più pericolose in prospettiva. Proprio quel rapporto di uno a. Trentatré ostaggi israeliani da rilasciare in cambio di circa 1.600 detenuti palestinesi da liberare.