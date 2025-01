Lanazione.it - Un derby lungo 78 anni e tre diverse categorie

Leggi su Lanazione.it

Così vicine e così lontane, Carrara e La Spezia: pochi chilometri di distanza, ma rispetto ad altrid'Italia quello apuano si è disputato relativamente poche volte. Come se tra la Toscana e la Liguria ci fosse una barriera insuperabile o comunque ostica. Solo in 37 occasioni Carrarese e Spezia si sono scontrate, dal 1947 ad oggi: e il bilancio è favorevole ai bianchi, che hanno 18 volte contro le 12 dei giallazzurri, mentre per 7 volte c'è stato un pareggio. Il primo non si scorda mai, anche perché arriva in un periodo complicato per l'Italia intera: gennaio 1947, il Paese è ancora da ricostruire, la Serie B è lunghissima, una maratona divisa in tre gruppi su base regionale e al 19° turno ecco l'esordio assoluto delapuano, allo Stadio Picco. Carlo Scarpato per lo Spezia e Leto Prunecchi per la Carrarese mettono i loro nomi sul tabellino dei marcatori per un 1-1 che serve poco soprattutto ai bianchi, che si fermeranno al terzo posto della classifica finale senza poter ambire alla promozione in Serie A.