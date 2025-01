Ilgiorno.it - Stop al convegno filorusso. Il teatro revoca lo spazio

di Andrea Gianni IlOscar di Milano ha annullato la concessione della sala all’associazione “Le verità nascoste“, organizzatrice delprogrammato per domenica 26 gennaio nella sala in via Lattanzio. Una decisione presa "a difesa della nostra posizione culturale e della dignità del nostro lavoro", spiega ilin una nota, sottolineando che l’associazione "non si è dimostrata sufficientemente trasparente nella comunicazione dei contenuti dell’evento". Contenuti resi poi espliciti nella locandina diffusa sui social: due mani che si stringono, con i colori delle bandiere dell’Italia e della Russia, e il titolo “La Russia non è nostra nemica!“. Esprime soddisfazione il console ucraino a Milano, Andrii Kartysh, che ieri (prima dell’annullamento dell’incontro) ha scritto una lettera al sindaco Giuseppe Sala e al prefetto Claudio Sgaraglia esprimendo "profonda preoccupazione" per "un evento dichiaratamente manipolatorio e in netto contrasto con le idee e i valori che la comunità milanese ha dimostrato di sostenere dall’inizio della disumana guerra condotta in Ucraina dalla Russia".