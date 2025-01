Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Spugna tra campo e mercato: domani c’è la Juventus

Saranno giorni molto intensi ed importanti quelli che si appresta a vivere la. La formazione disarà infatti impegnata in campionato nel big match contro la, con l’obiettivo di tornare a correre dopo la sconfitta con l’Inter, che è costata la seconda posizione in classifica. Le giallorosse sono però riuscite subito a rialzarsi, lanciando un segnale positivo nella sfida di Coppa Italia vinta per 1-0 in casa del Napoli, che ha permesso di fare un bel passo avanti in ottica qualificazione, da centrare nel match di ritorno.Kumagai in uscita, obiettivo KuhlOltre alperò anche ilsi fa sentire in casa giallorossa e potrebbe portare a scossoni da qui alle prossime ore. Non è infatti più un mistero che Saki Kumagai potrebbe lasciaredopo una stagione e mezza.