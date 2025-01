Game-experience.it - Quanto costerà Nintendo Switch 2? Gli analisti prevedono un prezzo più alto di Switch 1

Ildi2 è uno degli aspetti più discussi del prossimo lancio della console. Sebbenenon abbia ancora rivelato informazioni ufficiali, molticoncordano sul fatto che 400 dollari rappresentino il punto di equilibrio ideale. Questo, leggermente piùrispetto ai 300 dollari del modello originale, riflette gli aggiornamenti tecnologici e il posizionamento strategico dinel mercato.Come leggiamo su IGN, Dr. Serkan Toto di Kantan Games ha dichiarato che “400 dollari è ildi cui hanno bisogno per avere successo”, aggiungendo che nel trailer di annuncio non sono stati mostrati elementi tali da giustificare un costo più.Tuttavia, altri, come Rhys Elliot di MIDiA, ipotizzano che fattori come una possibile scarsità iniziale di scorte potrebbero spingerea fissare unpiù, fino a 450 o persino 500 dollari nel caso peggiore per i consumatori.