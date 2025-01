Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 2-0: Weah si traveste da Yildiz, fantasma Leao

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Decisive per i bianconeri di Thiago Motta le reti di Mbangula eLatorna alla vittoria davanti al proprio pubblico e all’Allianz Stadium schianta ilgrazie a un ottimo secondo tempo.Koopmeiners e(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri di Thiago Motta la sboccano nella ripresa: il destro di Mbangula, deviato da Emerson Royal, non lascia scampo a Maignan, prima della zampata del figlio d’arte. Lo statunitense, subentrato all’infortunato, riceve dall’inesauribile Thuram e chiude i conti per i padroni di casa. Maignan evita un passivo più pesante a Conceicao, mentresparisce dalla partita dopo un inizio incoraggiante. Nella Juve, invece, a non convincere è sempre Koopmeiners che spreca la chance dal vantaggio sul risultato ancora in parità.