Oasport.it - LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: super prova delle padrone di casa e terza vittoria consecutiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 MUROO PIETRINI su Nemeth.vince e convince!24-16 MURO Konstantinidou su Traballi.23-16 A tutto braccio Smrek da posto 2.22-16 Errore di Smrek dai 9 metri.22-15 MURO SMREK! Chiude l’attacco di Traballi da posto 4.21-15 Ace Unguereanu che spolvera le linee di posto uno.21-14 Grande pipe di Nemeth.21-13 Mani out Smrek con palla che percorre tutti i 9 metri.20-13 Evapora la battuta di Pietrini.20-12 Muro Sylla e Kurtagic su Nemeth. Nono muro Kurtagic.19-12 PIETRINI, ACE DIRETTO CON PALLA A TERRA!18-12 Errore Unguereanu da posto 4 dopo scambio lunghissimo.17-12 Murosul tentativo di Smrek.17-11 Mani out Pietrini.16-11 Bartolini al centro in primo tempo!16-10 Mani out Egonu dopo unsalvataggio di Orro.TIME OUT15-10 Egonu scarica il braccio da posto 2.