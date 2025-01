Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli ha ancora fame di punti

Dopo essere tornati alla vittoria tra le mura amiche, i calciatori deldevono tornare a faranche in trasferta. Il successo di domenica scorsa contro la Civitanovese, ha infatti interrotto la striscia non certo entusiasmante di risultati ottenuti al ‘Don Mauro Bartolini’, dove i bianconeri non vincevano da due mesi, dal giorno recupero del match rinviato contro l’Avezzano. In trasferta le cose sono andate leggermente meglio, ma anche qui il successo non arriva dal 24 novembre quando la compagine del Patron Graziano Giordani andò ad espugnare il campo sempre ostico di Chieti con i gol dei difensori D’Alessandro e Camilloni. Da quella giornata, sono arrivati il pareggio a Teramo e le sconfitte a Sora e a San Benedetto. Di certo la ritrovata vena realizzativa del centravanti Francesco Maio e il primo gol stagionale dell’attaccante ultimo arrivato Lorenzo Didio, fanno ben sperare.