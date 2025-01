Ilnapolista.it - La comunicazione di Motta è cambiata rispetto a quando disse di non essere ossessionato dal successo (Il Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilfa notare un cambio dida parte di Thiago, allenatore della Juventus. Ieri in conferenza stampa ha detto che lui e la squadra lavorano per il, ovvero per la vittoria. Un bel cambiamentoa inizio gennaioche la vittoria non lo ossessionava.Leggi anche: Tuttosport sta impazzendo con Thiago: “dichiarazioni poco juventine, non da grande squadra”Adesso aimporta del, è un bel passo in avantiScrive ilcon Domenico Latagliata:“Sette pareggi nelle ultime otto partite di campionato, il primo dei quali al Meazza contro il Milan. Oggi, la Juventus di Mister X Thiago, proverà a invertire la rotta proprio contro i rossoneri: appuntamento allo Stadium nel tardo pomeriggio, dopo il ko arrivato nella semifinale di Supercoppa a Riad nella giornata in cui Sergio Conceiçao debuttava sulla panchina del Diavolo.