Kafka con Lynch

Si ponga X, narratore di genio. Dei suoi racconti si è detto: “Tutte le possibilità di interpretazione restano aperte; ognuna contiene una certa verosimiglianza, nessuna è certa in modo univoco”; “la caratteristica dell’opera di X risiede proprio nel fatto che nessun senso determinabile in modo univoco può essere stabilito ‘dietro’ alle apparenze, gli avvenimenti e i discorsi che ne riempiono lo spazio”; anzi, “gli stessi avvenimenti rappresentati in questi racconti non sono mai altro che delle istanze di interpretazione – e di interpretazione impossibile; la simbolica è, nello stesso tempo, principio costruttore e tema fondamentale del testo”. Inoltre, “tutti i racconti di X contengono, con la medesima nettezza, il disegno di questa lotta disperata dell’eroe per sapere come regolarsi rispetto alla verità dei simboli”.