Serieanews.com - Juve, Costa c’è: ora 5 nomi (e un mister X) per il nuovo difensore

Lantus ufficializza Albertoma ora deve prendere un altro: guardiamo insieme una lista disul taccuino di GiuntoliCristiano Giuntoli è a caccia del prossimobianconero (AnsaFoto) – serieanews.comIl mercato di gennaio è iniziato già da 2 settimane e finalmente anche lantus ha battuto un colpo: con l’ufficialità di Alberto, e in attesa che si sblocchi la questione Kolo Muani, il club bianconero ha messo un primo tassello nella sua difesa per la prossima stagione.Ma non è tutto. Con la partenza ormai imminente di Danilo, la dirigenzantina sta cercando di completare ulteriormente un reparto che adesso ha bisogno di solidità e qualità. Il lavoro di Cristiano Giuntoli non si limita certo a un solo acquisto: le opzioni per un altro centrale difensivo sono molteplici, e le trattative sono già in pieno fermento.