Il Volo spiega le ali della musica e incanta i fan all’Unipol Arena di Bologna

, 18 gennaio 2024 – Avevano dichiarato voler “dare il massimo sul palco” e, a dir poco, i tre cantanti de Ilhanno mantenuto la promessa. Ieri sera,di Casalecchio gremita, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno presentato uno show sfavillante di oltre due ore per la gioia dei loro fan. Dopo i due brani di apertura dell’artista Cecille, che accompagna ’Il’ durante il World Tour di quest’anno, i tre ragazzi, nascosti dietro una tenda nera gigantesca, sono apparsi sul palco in maniera spettacolare: tra giochi di luce, laser blu, bassili ’esplosivi’ e schermi luminosi enormi. Fin dall’inizio, con il primo brano Per aspera, i fan sono stati assorbiti dalla magia di suoni e parole. La comunione è diventata totale a partire dal quarto pezzo in scaletta, l’hit Capolavoro, che tutta l’Unipol ha intonato come un inno.