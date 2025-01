Liberoquotidiano.it - Il camion si schianta contro un negozio: New Jersey, si apre una voragine

Sei persone sono rimaste ferite dopo che unsi ètounTarget a North Bergen, nel New. Stati Uniti. Secondo i funzionari, due sono in gravi condizioni. Il dipartimento di polizia locale ha dichiarato che, secondo le indagini preliminari, un autocarro ha attraversato la corsia opposta e ha colpito un rimorchio prima di scontrarsi con il locale. Le riprese aeree mostrano i danni dell'incidente che ha provocato un buco enorme sul lato del.