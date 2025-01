Golf American Express 2025 | Hoffman e Hoey in testa bene Manassero

Leggi su Sportface.it

Si è chiuso il secondo giro dell’, torneo del PGA Tour. Sul green del PGA West Pete Dye Stadium Course, del PGA West Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club, inci sono lo statunitense Charleye il filippino Rico. Entrambi hanno chiuso la giornata con un incredibile -9 che ha permesso loro di issarsi in vetta con 128 colpi complessivi (-16). Appena dietro c’è il terzetto formato dagli statunitensi Justin Lower (oggi -6) e Mark Hubbard (oggi -8) e dall’austriaco Sepp Straka (oggi -8). Tutti e tre hanno completato i primi due giri in 129 colpi totali (-15). In sesta posizione c’è la coppia formata dall’australiano Jason Day (oggi -6) e dall’o J.J. Spaun (oggi -6) con 130 colpi (-14). Completano la top ten il canadese Nick Taylor (oggi -6) e i duei Justin Thomas (oggi -8) e Rickie Flower, che ha totalizzato il miglior score di giornata con dieci colpi sotto il par.