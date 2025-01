Tvplay.it - È ufficiale, torna alla Juve: che rinforzo

Altroper lantus, protagonista della sessione invernale di mercato. E’ stato ufficializzato il suo ritorno in bianconerontus grande protagonista delle prime due settimane della sessione invernale di calciomercato. Giuntoli sta operando su più fronti per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta in vista della seconda parte di stagione che vedrà i bianconeri impegnati su tre fronti con Champions League e Coppa Italia che si affiancherannoSerie A.È: che– Tvplay.it (Foto LaPresse)Ufficializzato l’arrivo di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, lantus proverà a sbloccare nei prossimi giorni quello di Kolo Muani. Mancava solo l’annuncioper definire il trasferimento dell’attaccante francese dal PSG poi l’improvviso stop dovuto all’impossibilità per il club transalpino di cedere altri calciatori in prestito nella stagione in corso.